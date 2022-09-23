Son dakika haber | İzmir'de yatak fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir yatak fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Dumanların kilometrelerce uzaktan da görüldüğü yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Armis Yatak fabrikasında çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce mesafeden görüldü. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangının bulunduğu bölgeye gelen Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Mithat Tekin ve İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener de incelemelerde bulunuyor.

Yangın ilk fark edildiği esnada işçilerin fabrikadan tahliye edildiği öğrenilirken, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığı belirlendi. 50 bin metrekare kapalı alanı bulunan tekstil fabrikası ve fabrikaya ait iki yatak deposunda çıkan yangında, yatak yapımında kullanılan sünger ve elyaflar ile ambalaj malzemelerinin tutuştuğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları 40 itfaiye aracının müdahaleleri ile sürerken, alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. - İZMİR