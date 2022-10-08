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İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de 54 adet tarihi eser ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de 54 adet tarihi eser ele geçirildiİZMİR İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 54 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 54 adet tarihi eser ele geçirildi

İZMİR İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 54 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde E.Ö. adlı bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim tarihinde konuyla ilgili operasyon gerçekleştirdi. İnlik mevkiinde arama yapan ekipler tarafından 51 sikke ve 3 obje olmak üzere 54 parça tarihi eser ele geçirildi.Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili E.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalpaşa Hisarcık Jandarma İzmir 3. Sayfa Haberler

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