İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ın sopalı saldırıya uğramasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay 31 Ağustos'ta Menemen Belediye Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Menemen eski öğretmenevinin kendilerine verilmesini isteyen ve kendisini tehdit eden kişiler ile Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki saldırgan, Mehmet Çakmak'ı sopayla darp etti. Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturma dahilinde çalışma yapan polis ekipleri, Çakmak'ı darp ettikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirleyen polis, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. tutuklanırken, T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR