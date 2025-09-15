İzlenme rekorları kıran 'Tinder Avcısı' Gürcistan'da yakalandı

Dijital içerik platformu Netflix'in belgeseline konu olan ve neredeyse tüm dünyada "Tinder Avcısı" olarak tanınan Simon Leviev, en sonunda yakayı ele verdi.

'TİNDER AVCISI' YAKALANDI

Asıl adı Şimon Hayut olan 34 yaşındaki Leviev, Gürcistan'ın Batum Havalimanı'nda ülke dışına kaçmaya çalıştığı sırada İnterpol tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

FLÖRT UYGULAMASINDA TANIŞTIĞI KADINLARIN SIRTINDAN LÜKS BİR HAYAT YAŞADI

Leviev'in adı, 2022 yılında yayınlanan "Tinder Avcısı" belgeseliyle dünya çapında duyulmuştu. Belgesele göre, flört uygulamaları üzerinden tanıştığı zengin kadınları, kendisini büyük bir elmas imparatorluğunun varisi olarak tanıtıp etkiledi ve ardından güvenlerini kullanarak lüks bir hayat yaşadı.

10 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Bununla da yetinmeyen Leviev, kurbanlarını milyonlarca dolar da dolandırdı. Mağdur kadınların ifadelerine göre "Tinder Avıcısı", bu yöntemle yaklaşık 10 milyon dolarlık vurgun yaptı.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Yetkililer, Leviev'in uluslararası dolandırıcılık ağıyla bağlantıları olup olmadığını da araştırıyor. Leviev, 2019 yılında İsrail'de dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş, 15 aylık cezasının yalnızca 5 ayını cezaevinde geçirdikten sonra serbest kalmıştı. Serbest kaldıktan sonra ise tekrar ortadan kaybolmuş, sahte kimlikler ve taktiklerle izini kaybettirmeye çalışmıştı.

YENİ SUÇLAMALARLA YÜZLEŞMESİ BEKLENİYOR

Netflix yapımının ardından dünyanın dikkatini üzerine çeken Leviev'in Tinder hesabı kapatılmış, ancak o, farklı kimliklerle faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişti. Şimdi ise Gürcistan'da yakalanmasıyla birlikte yeni suçlamalarla yüzleşmesi bekleniyor.