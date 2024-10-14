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İyon Denizi'nde 78 Düzensiz Göçmen Türk Kaptan Tarafından Kurtarıldı

İyon Denizi'nde 78 Düzensiz Göçmen Türk Kaptan Tarafından Kurtarıldı
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İyon Denizi açıklarında mahsur kalan 78 düzensiz göçmen, Türk kaptan Ufuk Akdağ tarafından kurtarıldı. Göçmenler, 4 gün boyunca denizde bekledikten sonra, geminin kaptanı tarafından ilk yardım müdahalesi yapılarak Pylos Limanı'na götürüldü.

İyon Denizi açıklarında bir teknede mahsur kalan 78 düzensiz göçmen, Türk kaptan tarafından kurtarıldı.

Avrupa ülkelerine ulaşma umuduyla yola çıkan düzensiz göçmenler, Rus kaptanlarının kaçması sonucu denizde mahsur kaldı. Veysel Vardal Gemicilik filosunda bulunan HIRA V adlı kimyasal tanker, İyon Denizi açıklarında bir tekneden gelen yardım çağrısı üzerine 6'sı çocuk, 10'u kadın 78 düzensiz göçmeni kurtardı. Gemiye alınan düzensiz göçmenlere ilk yardım müdahalesi yapılarak, yiyecek ve içecek ikram edildi. Yunan Sahil Güvenliği tarafından alınmayan düzensiz göçmenler Pylos Limanı'na götürüldü.

Geminin kaptanı Ufuk Akdağ, "14 Ekim 2024 tarihinde saat 02.20'de İyon Denizi'nde gemimize 20 dakikalık mesafedeki bottan yardım çağrısı aldık. Konu ile ilgili OLIMPIA radyonun talimatı ile bota doğru yöneldik. Bize geçilmiş son talimat, botun üzerindeki 78 kişiyi güvertemize almamız yönündeydi. 78 düzensiz göçmeni kurtararak gemiye aldık. İlk yardım müdahaleleri yapıldıktan sonra yiyecek içecek ve battaniyeler verildi" diyerek yaşananları anlattı.

"4 gün boyunca kurtarılmayı beklediler"

Kaptan Akdağ, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Irak, İran, Mısır ve Afganistanlı olduklarını bildiren düzensiz göçmenler, 4 gündür denizde olduklarını ifade etti. Bazı göçmenlerin üzerinde Türk lirası vardı. Kaptanlarının Rus olduğunu ama kaçtığını söylediler. 70 bin euro karşılığı anlaştıklarını bildirdiler. Mevcut seferimize devam edebilmemiz için OLIMPIA radyodan Yunan Sahil Güvenliğin gelip almasını talep ettik. Yunan Sahil Güvenlik botunun gelmemesi üzerine 39 mil kuzeydeki Yunanistan'ın Pylos Limanı'na giderek mültecileri Yunan makamlarına sağ salım teslim ederek mevcut seferimize döndük." - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Denizcilik Göçmenler 3-sayfa Göçmen Yaşam Dünya Akdağ

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