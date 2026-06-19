İYİ Partili Milletvekili Kocamaz'ı 'Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı' diyerek dolandırdılar

Ankara'da İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, adının FETÖ terör örgütüne karıştığını belirterek dolandırdı. Olayın ardından İstanbul'a kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı. Kocamaz'a Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda kimliğinin bulunduğunu söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için para ve altınlarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini belirtti. Operasyonun gizliliğini gerekçe gösteren şüpheli, Kocamaz'dan durumu kimseye anlatmamasını istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşen Kocamaz, 16 Haziran'da verilen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Kocamaz, ayrıca yaklaşık 10 kilogram altın, ziynet eşyası ve 68 bin dolar ile bin 900 avroyu da buluştuğu bir şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan ekipler, 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Taksi içerisinde altın ve paralarla yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocamaz'ın ifadesi ortaya çıktı

Kocamaz'ın emniyetteki ifadesinde, "14 Haziran'da beni kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup, yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek, hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde bir şahsa teslim ettim" dediği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı