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İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ersoy görevinden istifa etti

3. Sayfa Haberleri

İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ersoy görevinden istifa etti

İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti.

İyi Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti.

Yaklaşık yedi ay önce İYİ Parti Tunceli İl Başkanlığına atanan Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti. İstifa dilekçesini İYİ Parti Genel Merkezine gönderildiği öğrenilen Ersoy, dilekçesinde "Belirtemeyeceğim sebeplerden dolayı il başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Şadan Ersoy İYİ Parti Tunceli 3. Sayfa Haberler

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