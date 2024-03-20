İTÜ Mimarlık Fakültesinde Elektrik Panosunda Patlama

Şişli'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde bulunan elektrik panosunda küçük çaplı bir patlama oldu. Patlama sırasında aynı odada bulunan kadın görevli yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay saat 13.00 sıralarında Şişli Taşkışla Caddesi'nde bulunan İTÜ'nün Mimarlık Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fakültenin elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle küçük çaplı patlama oldu. Patlama nedeniyle panonun bulunduğu odada yangın çıktı. Bu sırada aynı odada bulunan kadın görevli K.K, panodan sıçrayan parçaların bacağına ve eline isabet etmesi sonucu yaralandı. O sırada tarihi binada bulunan diğer görevliler kadının yardımına koştu. Patlama sesini duyan öğrenciler ise büyük panik yaşayarak can havliyle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL