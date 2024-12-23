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İtfaiyeci, Mahsur Kalan Köpeği Kurtarmak İçin Buz Gibi Suya Girdi

İtfaiyeci, Mahsur Kalan Köpeği Kurtarmak İçin Buz Gibi Suya Girdi
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Amasya'nın Taşova ilçesinde, Yeşilırmak Nehri'nin ortasında mahsur kalan bir köpeği kurtarmak için itfaiyeci Murat Şen buz gibi suya girdi ve köpeği kıyıya çıkardı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nin ortasında mahsur kalan bir köpeği gören itfaiyeci, ayaklarını sıvayıp buz gibi suyun içine girdi.

Nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalması üzerine havlayan köpeği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Taşova itfaiyesi ekibi olay yerine ulaştı. Ekipten Murat Şen, soğuk havaya rağmen hiç tereddüt etmeden paçalarını sıvayarak buz gibi suya girdi.

Köpeğin mahsur kaldığı noktaya yalın ayak ilerlemeye çalışan Şen, hayvanın suda yüzüp kıyıya çıkmasını sağladı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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