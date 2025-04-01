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İtfaiye Ekiplerinin Kaza Yaptığı Trafik Kazasında Bir Yaralı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde trafik kazasına müdahaleden dönen Germencik itfaiye ekiplerinin içinde bulunduğu araç, şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde trafik kazasına müdahaleden dönen Germencik itfaiye ekipleri kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın-İzmir otoyolundaki trafik kazasına müdahaleden dönen Germencik İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler İncirliova ilçesi girişinde kaza yaptı. Alınan bilgilere göre, İncirliova istikametine seyir halinde olan Turgay Avcu idaresindeki 09 AB 343 plakalı itfaiye aracı, şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. İtfaiye aracı, orta refüje çıkarak durabildi. Başından ve göğsünden yaralanan sürücü için olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tekerleri patlayan itfaiye aracı ise çekici ile götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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