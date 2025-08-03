Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da İbadeti Statükoyu İhlal Etti

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, beraberindeki fanatik Yahudi grupla birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İlk kez İsrail kabinesindeki bir bakan statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'da açıkça ibadet etti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, provokasyonlarına devam ediyor. Ben-Gvir, beraberindeki fanatik Yahudi grupla birlikte oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "tapınağın yıkılış yıl dönümü" Tisha B'Av'ı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Talmud ayini duası okuyan Ben-Gvir, statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'da açıkça ibadet eden İsrail kabinesinde görevli ilk bakan olarak kayıtlara geçti.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi İsrail ile Ürdün arasında uzun süredir var olan statükoyu çiğnedi. İki ülke arasında yazılı olmayan anlaşmaya göre Yahudilerin bölgeyi ziyaret etmelerine izin veriliyor ancak orada dua etmeleri yasak.

Ben-Gvir'in ziyareti hakkında açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da statükoyu koruma politikasının değişmediğini ve değişmeyeceğini vurguladı.

Ben-Gvir'e tepki gösteren 1 kişi gözaltına alındı

İsrail basınında yer alan haberlerde, polis koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir'e tepki gösteren 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail polisi, Ben-Gvir Ulusal Güvenlik Bakanı olmadan önce Mescid-i Aksa'da ibadet eden Yahudileri bölgeden uzaklaştırıyor ya da gözaltına alıyordu. Ancak bu politika, Ben-Gvir'ın göreve gelmesinin ardından sıkı şekilde uygulanmıyor. - KUDÜS