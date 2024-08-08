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İtalya'nın Napoli kenti açıklarında milyonlarca dolarlık iki süper yat çarpıştı

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İtalya'nın Napoli kenti açıklarında Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un eşi Laurene Powell Jobs'a ait olan 78 metrelik süper yat ile Meksikalı milyarder Ricardo Salinas'a ait 105 metrelik süper yat çarpıştı.

İtalya'nın Napoli kenti açıklarında Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un eşi Laurene Powell Jobs'a ait olan 140 milyon dolar değerindeki 78 metrelik "Venus" adlı süper yat, Meksikalı milyarder Ricardo Salinas'a ait 125 milyon dolar değerindeki 105 metrelik "Lady Moura" adlı süper yatla çarpıştı.

Kazanın 22 Temmuz'da yaşandığı aktarılarak, kaza anında her iki süper yatın da demirlemiş halde olduğu ifade edildi.

Kazanın şiddetli rüzgar nedeniyle meydana geldiği ve yatlarda büyük bir hasar olmadığı açıklandı. Her iki yatın mürettebatı da kaza nedeniyle birbirlerini suçladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Steve Jobs napoli İtalya Apple 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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