İtalya'da Jandarma Baskınında Patlama: 3 Memur Hayatını Kaybetti

İtalya'da Jandarma Baskınında Patlama: 3 Memur Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
İtalya'da Jandarma Baskınında Patlama: 3 Memur Hayatını Kaybetti
İtalyan jandarmasının bir çiftlik evine düzenlediği baskın sırasında meydana gelen patlamada 3 jandarma memuru hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay, gaz tüpünün ateşe verilmesi sonucu gerçekleşti. 3 şüpheli tutuklandı.

İtalyan jandarma kuvvetlerinin (Carabinieri) bir çiftlik evine gerçekleştirdiği baskın sırasında ateşe verilen bir gaz tüpünün patlamasıyla 3 jandarma memuru hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

İtalyan jandarmasının (Carabinieri) gece baskın düzenlediği bir adreste patlama meydana geldi. İtalyan itfaiye yetkililerinin belirttiğine göre patlama gece 03.14 sıralarında Verona şehrinin yakınlarındaki Castel d'Azzano kasabasındaki bir çiftlik evinde güvenlik güçlerinin adrese tahliye emriyle düzenlediği baskını sırasında yaşandı. Olayda 3 jandarma memuru hayatını kaybederken, 1'i itfaiye eri olmak üzere 15 kişi de yaralandı. Yetkililerin ilk incelemelerinde, baskın sırasında bir gaz bombasının patlatıldığı ve binada çökme meydana geldiği belirtildi. Bir polis memuru ise basına yaptığı açıklamada, "Eve girdiğimizde tam bir dehşet anıyla karşılaştık. Ateşe verilen bir gaz tüpü doğrudan memurlarımızın üzerine patladı" dedi.

"Üç şüpheli tutuklandı"

İtalyan basını patlama sesinin yaklaşık 5 kilometre uzaktan duyulduğunu yazarken, hakkında tahliye kararı çıkartılan 60'lı yaşlardaki 3 şüphelinin de polis tarafından "kasıtlı cinayet" suçuyla tutuklandığını belirtti.

"Evde molotof kokteylleri bulundu"

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi açıklamasında, söz konusu adreste 3 kardeşin yaşadığını belirterek, bu kişilerin birkaç yıldır tahliye kararına direndiğini belirtti. Piantedosi, "Castel d'Azzano'da yaşanan olay tam bir trajedidir. Şu an bir yas içindeyiz. Bir şekilde karara direnecek kişilerle uğraştığımız açıkça ortadaydı" ifadelerini kullandı İtalyan İçişleri Bakanı ayrıca, adreste molotof kokteylleri bulunduğunu da belirtti.

"İtalya hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor"

Hayatını kaybeden memurlar için resmi cenaze töreni düzenlendi. Ayrıca, İtalya Savunma Bakanlığı, İtalyan Donanması, Sahil Güvenliği ve Kızılhacı gibi kuruluşlardan da yaşanan can kayıplarından duyulan üzüntüye ilişkin duyurular yapıldı. Açıklamalarda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken, yaşamını yitiren memurlar için yas tutulduğu belirtildi.

Meloni'den başsağlığı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Üç memurumuzun trajik kaybından derin üzüntü duyuyorum. Kendim ve hükümet adına kurbanların ailelerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - VENEDİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
