İtalya'da içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. - Haberler

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İtalya'da içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İtalya'da içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

İtalya'da içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

İtalya'da içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. - ROMA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları İtalya 3. Sayfa Haberler

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