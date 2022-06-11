İtalya'da içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. - Haberler

İtalya'da içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İtalya'da içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.
İtalya'da içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. - ROMA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa