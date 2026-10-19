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İtalya'da hafta sonu protestolarında 271 kişi gözaltına alındı, 32 kişi tutuklandı

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İtalya'da hafta sonu protestolarında 271 kişi gözaltına alındı, 32 kişi tutuklandı
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İtalyan polisi, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve artan yaşam maliyetlerine karşı hafta sonu düzenlenen gösterilerde 271 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İkinci gün çıkan çatışmalarda lüks mağazalar yağmalandı; gözaltına alınanlardan 32'si tutuklandı, 23'ü reşit değil.

İtalyan polisi, ülke genelinde kamu hizmetlerinin yetersizliği ve artan yaşam maliyetlerini protesto etmek amacıyla hafta sonu düzenlenen gösterilerde 271 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İtalya'da hafta sonu kamu hizmetlerinin yetersizliği ve artan yaşam maliyetlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu. Gösterilerin ikinci gününde protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, lüks markaların bazı mağazaları yağmalandı, kamu ile özel mülklere de zarar verildi. İtalya polisi, ülke genelindeki protestolar sırasında 271 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 28'i hakkında adli işlem başlatıldığını, 32'sinin ise tutuklandığını açıkladı. Polis, tutuklananlar arasındaki 23 kişinin reşit olmadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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