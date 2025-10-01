Haberler

İtalya'da Genel Grev: Küresel Sumud Filosu'na Destek Çağrısı

İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla genel grev çağrısında bulundu. Ülkede yapılan protestolar, özellikle Napoli'de tren seferlerini durdurdu.

İtalya'nın en büyük sendikası İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinin ardından harekete geçti. İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla cuma günü genel grev çağrısında bulundu.

İtalya'da ayrıca Napoli dahil birçok kentte İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesi protesto edildi. Gösteriler, Napoli'de tren seferlerini durdurdu. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
