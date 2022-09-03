İtalya'da engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinde 13 kilogram uyuşturucu bulundu 3. Sayfa Haberleri İtalya'nın Milano kentindeki bir havaalanında engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı. İtalya'nın Milano kentinde narkotik köpeğinin dikkati uyuşturucu kaçakçılarının oyununu bozdu. Milano'daki bir havaalanında yapılan güvenlik araması esnasında narkotik köpeği, tekerlekli sandalyede uyuşturucu tespit ettiğine ilişkin tepkiler verdi. SANDALYENİN DÖŞEMESİNE GİZLENMİŞ Köpeğin hareketlerinin ardından engelli taklidi yaptığı öğrenilen yolcu ayağa kalkarak yürümeye başladı. Polis, sandalyeyi bıçakla keserek parçalara ayırdı. Arama esnasında sandalyenin döşemesine gizlenmiş 13 kilogram uyuşturucu bulundu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milano İtalya 3. Sayfa Haberler

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