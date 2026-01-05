Haberler

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerin tamamının kimliği tespit edildi

Güncelleme:
İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı gecesi çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir Türk gencinin de bulunduğu belirtildi. Yangında yaralananların sayısı 119 olarak açıklandı.

İsviçre'nin Crans- Montana kayak merkezinde bir barda yılbaşı gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespitleri yapıldı. Ölenler arasında bir de Türk genç bulunuyor.

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, yangında ölenlerin tamamının kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 14 ila 39 arasında değiştiğini kaydeden polis, 15 kişinin 18 yaşından küçük olduğunu bildirdi. Ölenler arasında en küçüklerinin İsviçreli bir kız çocuğu ile Fransız bir erkek çocuğu olduğunu aktaran polis, her ikisinin de 14 yaşında olduğunu sözlerine ekledi. Hayatını kaybedenlerin İsviçre, İtalya, Romanya, Portekiz, Fransa, Belçika İsrail, Birleşik Krallık ve Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Polis, hayatını kaybedenlere ilişkin daha fazla detay verilmeyeceğini dile getirdi.

Yangında 40 kişinin yanı sıra 6'sının ciddi olmak üzere 119 kişinin de yaralandığı ve ciddi yaralananların kimlik tespitlerinin henüz tamamlanmadığı kaydedilmişti.

Barı işleten Fransız çift hakkında soruşturma açıldı

Polis, ayrıca barı işleten Fransız çift Barın Jacques ve Jessica Moretti hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Çiftin ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu kundaklama suçlarından şüpheli olduğu bildirildi.

Ön soruşturma sonuçlarına göre, tavana çok yakın taşınan şişelerin üzerindeki havai fişekler yangının muhtemel nedeni olarak gösteriliyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - BERN

