Üye Girişi
Haberler

İsviçre'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü

Güncelleme:
Abone Ol

İsviçre'nin güneyindeki Sion kasabasında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, polis tarafından 8 saat sonra yakalandı.

İsviçre'nin güneyinde 2 kişiyi vurarak öldüren silahlı saldırgan polis tarafından 8 saat sonra yakalandı.

İsviçre'nin Valais bölgesindeki Sion kasabasında 2 kişiyi vurarak öldüren ve 1 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan, polis tarafından başlatılan operasyonun ardından 8 saat sonra yakalandı. Polis, saldırganın Sion'un kuzeyinde St-Leonard bölgesinde yerel saatle 15.43'te gözaltına alındığını belirtti. Savcılar, olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.

Saldırganın İtalya ve Fransa sınırlarına yakın bir konumda olan Sion kasabasından ülkeyi terk etmesini engellemek amacıyla bölgeyi kordon altına almıştı.

Nüfusu yaklaşık 9 milyon olan İsviçre'de silahlanma oranının yüksek olduğu biliniyor. İsviçre merkezli bir araştırma kurumu Small Arms Survey'e göre, ülke vatandaşlarında yaklaşık 2.3 milyon silah bulunuyor. - ZÜRİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsviçre Güvenlik Cinayet Soruşturma Suç Operasyon 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title