İsviçre'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü

İsviçre'nin güneyinde 2 kişiyi vurarak öldüren silahlı saldırgan polis tarafından 8 saat sonra yakalandı.

İsviçre'nin Valais bölgesindeki Sion kasabasında 2 kişiyi vurarak öldüren ve 1 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan, polis tarafından başlatılan operasyonun ardından 8 saat sonra yakalandı. Polis, saldırganın Sion'un kuzeyinde St-Leonard bölgesinde yerel saatle 15.43'te gözaltına alındığını belirtti. Savcılar, olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.

Saldırganın İtalya ve Fransa sınırlarına yakın bir konumda olan Sion kasabasından ülkeyi terk etmesini engellemek amacıyla bölgeyi kordon altına almıştı.

Nüfusu yaklaşık 9 milyon olan İsviçre'de silahlanma oranının yüksek olduğu biliniyor. İsviçre merkezli bir araştırma kurumu Small Arms Survey'e göre, ülke vatandaşlarında yaklaşık 2.3 milyon silah bulunuyor. - ZÜRİH