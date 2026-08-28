İsveç’ten Finlandiya’ya hava savunma desteği

İsveç, Rusya ile bin 340 kilometrelik sınırı bulunan Finlandiya'nın hava savunmasının güçlendirilmesine Gripen savaş uçakları ve bir askeri gemiyle destek verecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı dördüncü yılına girerken, savaşın bölgedeki hava güvenliğine yönelik oluşturduğu riskler NATO'nun Rusya sınırındaki ülkelerinde endişeleri artırıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarında kullanılan bazı insansız hava araçlarının (İHA) rotalarından saparak Finlandiya ve Baltık ülkelerinin hava sahalarına girmesi, bölgedeki hava savunmasının güçlendirilmesi tartışmalarını hızlandırdı. Bu güvenlik endişelerinin arttığı dönemde İsveç, Rusya ile bin 340 kilometrelik sınırı bulunan Finlandiya'nın hava savunmasının güçlendirilmesine Gripen savaş uçakları ve askeri gemiyle destek verecek. Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsveç ordusunun, Finlandiya topraklarının gözetlenmesi ve korunmasına 2026 yılının sonuna kadar destek vereceği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, "İsveç'in sağlayacağı ekipman, özellikle hava sahasının gözetlenmesini güçlendirecek. Böylece gerektiğinde Finlandiya Savunma Kuvvetleri, hava sahası ihlallerine ve diğer olaylara müdahale etmek için kendi kaynaklarını kullanabilecek" denildi.

"İsveç, hava savunmasını güçlendirmesi yönünde Finlandiya'dan gelen bir talebe yanıt verdi"

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, "İsveç, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle hava savunmasını güçlendirmesi yönünde Finlandiya'dan gelen bir talebe yanıt verdi" ifadelerini kullandı. Jonson, İsveç'in savaş uçakları ve dronlarla mücadele kabiliyetine sahip gemilerin yanı sıra karadan konuşlu dron savunma sistemleri de sağlayabileceğini söyledi.

Öte yandan Gripen'in üreticisi İsveç merkezli havacılık ve savunma sanayisi şirketi SAAB (SAABb.ST), Finlandiya'dan RBS 70 NG taşınabilir hava savunma sistemi için 1,2 milyar kron (126 milyon dolar) değerinde sipariş aldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı