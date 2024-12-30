İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı.

İKİ TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/ Ypg mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini illegal olarak sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.

NE OLMUŞTU?

13 Kasım 2022'de İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırının faili olmakla yargılanan Suriye kökenli Ahlam Albashir 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede saldırının "PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği" iddia edildi.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıdan beş gün sonra TBMM'de yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.