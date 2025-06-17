İstiklal Caddesi'nde Gençlerin Tehlikeli Tramvay Yolculuğu

İstiklal Caddesi'nde Gençlerin Tehlikeli Tramvay Yolculuğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın üzerinde seyahat eden gençler, tehlikeli anlar yaşattı. Polis ekipleri duruma müdahale etti.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın üzerine çıkan ve arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Taksim ile tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayın üzerinde çıkan ve arkasına tutunan bir grup genç, tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Polis ekipleri gençleri uyararak tramvaydan indirdi. Gençler koşarak kaçtı ardından tramvayın arkasına tekrar bindiler. Gençlerin tramvayın üzerine çıktığı ve dış kısmına tutunarak seyahat ettiği anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

20 kilo verdi! Değişimini görenler tanımakta zorlanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran MOSSAD karargahını vurdu

Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran en önemli noktayı vurdu
Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu: Yapabileceğim yorum insanları...

Fenerbahçe'den ayrılan Acun sessizliğini bozdu: Şu anda her şeyi...
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Kamera kayıttaydı! Sığınmacı kadın, yaptığı rezilliğin bedelini ağır ödedi

Yaptığı rezilliğin bedeli ağır oldu
Süper Lig devinden Merih Demiral bombası

Süper Lig devinden Merih bombası
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.