İstifa edip iş arkadaşını kaçırdı, kendine zorla telefon aldırıp para aktardı

SAMSUN'da istifa ettikten 1 gün sonra iş arkadaşı Bekir T.'yi (37) kaçıran İsa Aydın (43), zorla 49 bin 500 liralık telefon siparişi verdirip, hesabına da 58 bin 700 lira aktardı. Şikayet sonrası İsa Aydın, tutuklandı.

İlkadım ilçesinde iddiaya göre, İsa Aydın, 1 Haziran'da çalıştığı ilaç dağıtım şirketindeki işinden istifa etti. Aydın, 1 gün sonra saat 07.00 sıralarında birlikte çalıştığı Bekir T.'yi işe gittiği sırada B.O.'nun (29) sahibi olduğu taksiye bindirip, darbetti. Bekir T.'yi 19 Mayıs ilçesine götüren Aydın, burada internet üzerinden kendine zorla 49 bin 500 liralık telefon sipariş ettirdi. Daha sonra Aydın, Bekir T.'nin banka kartından kendi banka hesabına parça parça 58 bin 700 lira aktarıp, kendi otomobiliyle Bekir T.'yi evine bıraktı.

'KAFAMI EĞECEK BİR ŞEY YAPMADIM'

Bekir T.'nin ihbarıyla çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, taksici B.O. ile bu sırada yanlarındaki O.A.'yı (34), 7 Haziran'da gözaltına aldı. B.O., emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, O.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsa Aydın ise dün emniyete gidip, polis teslim oldu. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Aydın, adliyeden çıkarılıp, cezaevine gönderilmek için araca bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kafamı eğecek bir şey yapmadım" dedi.