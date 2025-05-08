Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

Bacadan çıkan dumanın rengi milyonları hayal kırıklığına uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak

Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakacağı günle ilgili kritik sözler

İşten Çıkarılan Çalışan, Mesai Arkadaşını Bıçakladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de bir akaryakıt istasyonunda, işten çıkarılan pompa görevlisi, işten çıkartılma nedeni olarak gördüğü mesai arkadaşını bacağından bıçakladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İşten çıkartılma sebebi olarak gördüğü mesai arkadaşını bıçakladı...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de Petrol Ofisi akaryakıt istasyonunda, pompa görevlisi işten atılma sebebi olarak gördüğü mesai arkadaşını bıçakladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Petrol Ofisi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan 2 kişi arasında çıkan tartışma sonucunda işletme yetkilileri bir kişinin işine son verdi. İşine son verilen şahıs birkaç saat sonra istasyona geri dönerek, işten çıkartılma sebebi olduğunu düşündüğü mesai arkadaşını bacağından bıçakladı. Bıçak darbeleri alan istasyon çalışanı yere yığılırken saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, olayla alakalı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

İmamoğlu'nun X hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Rekabet Kurumu ünlü süt firmalarına yönelik soruşturma başlattı

Türkiye'nin ünlü süt firmalarına soruşturma!
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.