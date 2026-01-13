Haberler

İstanbul merkezli fuhuş operasyonu: 12 şüpheli yakalandı, 7 mağdur kadın kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, zorla fuhuş yaptırıldığı değerlendirilen 7 kadın kurtarıldı. Operasyonda 14 cep telefonu, sim kart ve para ele geçirildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

İstanbul ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalanırken, zorla fuhuş yaptırıldığı değerlendirilen 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul'un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleriyle Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda suça karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalanırken, 5'i Türk, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 14 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 14 bin lira ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan yabancı uyruklu 2 mağdur kadın ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı