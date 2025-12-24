Haberler

İstanbul ve Antalya'da sahte alkol operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, binlerce litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi.

İstanbul ve Antalya'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonlarında 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, binlerce litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Büyükçekmece ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıkları yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, sahte alkol üreten, depolayan ve piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Yürütülen soruşturmalar doğrultusunda harekete geçen polis, halk sağlığını yüksek derecede tehdit eden sahte alkollü içki ticaretinin önlenmesine yönelik İstanbul ve Antalya illerinde belirlenen 8 ayrı adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 16 ton sahte ve kaçak alkol, filtreleme cihazları ve damıtma sistemi, dolum makinesi, çok sayıda bidon ve etiket ele geçirildi.

Öte yandan daha önce yapılan zincirleme operasyonlarda ise 8 ayrı adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlenmiş, sosyal medya platformları üzerinden sahte alkolleri, yüzey temizleyici şişelerine dezenfektan etiketi yapıştırarak ambalajlayan ve müşterilere pazarlayan 16 şüpheli yakalanmıştı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleşen operasyonlarda 1,5 ton sahte alkol ele geçirilmiş ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştı. - İSTANBUL

