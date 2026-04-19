İstanbul ve Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda bin 107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İstanbul ve Adana'da Jandarmanın ısrarlı teknik ve fiziki takibi neticesinde düzenlenen operasyonda bin 107 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde; Silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Jandarmanın düzenlediği operasyonlar sonucunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bin 21 adet ruhsatsız tabanca, bin 264 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise 86 adet ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. - ANKARA

