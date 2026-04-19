Haberler

İstanbul ve Adana'da dev silah operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma ekiplerinin İstanbul ve Adana'da düzenlediği operasyonlarda toplam 1107 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıklarının desteğiyle silah kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlenmesi sonucu operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 021 ruhsatsız tabanca ile bin 264 tabanca yapımında kullanılan çeşitli parça ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında ise 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 silah parçası ve 23 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

