İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük

Güncelleme:
Bağdat Caddesi'nde hareket halindeki bir aracın camından sarkarak twerk yapan genç kadının görüntüleri tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı, görüntüyü "çirkin" ve "uygunsuz" olarak nitelendirirken, "Allah ıslah etsin" ve "Eğlencenin de bir adabı var" gibi yorumlar yapıldı.

İstanbul'un en işlek noktalarından Bağdat Caddesi'nde hareket halindeki otomobilin camından sarkan genç kadın, twerk yaptı. O anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Videonun altına "Allah ıslah etsin", "Çok çirkin bir görüntü, neyini seviyorlar bunun anlamıyorum", "Bağdat caddesinde gelenek galiba bu durum", "Eğlencenin de bi adabı var", "Sonradan görme tipler", "İğrenç bir topluma dönüştük, varoşluğun zirvesini yaşıyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıq86kjfzk7t:

sizin gtünüzü görmek zorundamıyız gidin evinizde ne yapıyorsanız yapın sonrada tacize uğradık diye çığırtkanlık yapın bir bayan olarak hemcinslerimden utanıyorum iğreniyorum gazze açlıkla savaşıyor gtünü göstereceğine israili protesto etseydinya

Haber YorumlarıJumanji:

q86kjfzk7t muz var yer misin?

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İstanbul gerçekten çok kalabalık o nedenle olaysız bir gün olmaz. Bu tür erkek kadın magandalara, şehrin huzurunu bozan yobazlara, şiddet uygulayan kavgacı magandalara verilecek en adaletli ceza İstanbul' dan gönderilmeleridir.

Haber YorumlarıBurak Özbilir:

ODUNU VERECEKSIN CAPS CAPS CAPS RAHATLASIN KUDURUK KIZ :)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

açız diye haykırıyor zavallı

