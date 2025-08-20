İstanbul Ümraniye'de Hırsızlık Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Ümraniye'de farklı tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Toplamda 500 bin TL değerinde ayakkabı, pirinç ve yağ çalan şüphelilerin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de farklı tarihlerde peş peşe hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Toplam değeri 500 bin TL'yi bulan Ayakkabı, Pirinç ve Yağ çalan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos'ta Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde park halinde bir araçtan piyasa değeri 135 bin TL olan 5 koli ayakkabı, 8 Ağustos'ta Yukarı Dudullu Mahallesi'nde ise bir iş yerinden yaklaşık 300 bin TL sarı pirinç, metal çubuk ve talaş çalındı. Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, daha önce hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin izini buldu ve takibe aldı.

Suçüstü yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceki olaylarda kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin kullandığı beyaz renkli araçla Çekmeköy'de dolaştıklarını belirledi. Ekipler 11 Ağustos'ta Esenşehir Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla şüphelileri bir tırdan piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan Ayçiçek yağlarını çaldıktan hemen sonra kullandıkları beyaz araçla suçüstü yakaladı ve gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler olaya karışan şüpheliler B.S.,(27) ve K.K.'yı (19) işlemleri için emniyete getirdi. Şüphelilere yapılan sorgulamada B.S.'nin 16 suç kaydı ve K.K.'nın ise 4 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Diğer şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Öte yandan şahısların park halindeki tırdan gerçekleştirdikleri hırsızlık anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
