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İstanbul Taksim'de Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

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Polis ekipleri, İstanbul Taksim Meydanı'nda helikopter destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirerek şüphelilerin kimlik sorgulamasını yaptı ve araçları didik didik aradı.

İstanbul Taksim'de polis ekipleri tarafından helikopter destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada şüphelilerin kimlik sorgulaması yapılırken araçlar içerisi ekipler tarafından didik didik arandı.

Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibariyle polis ekipleri tarafından helikopter destekli "Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulamaya, Trafik Denetleme Şube, Beyoğlu Güvenlik Büro, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Denetimde sürücü ve araçların belgeleri incelenirken araçların içerisi detaylı şekilde arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sağlandı. Helikopter destekli denetimde hassas burunlu narkotik K9 köpeği 'Işın' ile araçlar arandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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