İstanbul Şişli'de Otopark Girişi Tartışması Kavgaya Dönüştü

İstanbul'un Şişli ilçesinde otopark girişinde başlayan ve dakikalarca süren kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiyle otoparka gelen şahıs ile otoparkta bulunan kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi taksiyle gelen kişiye yumrukla saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL