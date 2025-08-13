İstanbul Şişli'de Otopark Girişi Tartışması Kavgaya Dönüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli ilçesinde otopark girişinde başlayan ve dakikalarca süren kavga, vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde otopark girişinde başlayan ve dakikalarca süren kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiyle otoparka gelen şahıs ile otoparkta bulunan kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi taksiyle gelen kişiye yumrukla saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.