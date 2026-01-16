Haberler

İstanbul Silivri ve Çatalca'da kar yağışı başladı

Güncelleme:
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un Silivri ve Çatalca bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından rüzgarla birlikte kar yağışı sürüyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Silivri ve Çatalca'da kar yağışı başladı.

İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı. Etkili olan yağışın ardından Silivri ve Çatalca'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Rüzgarla birlikte zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
