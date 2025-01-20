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İstanbul Silivri'de Otoparka Düşen Araç Kazası

İstanbul Silivri'de Otoparka Düşen Araç Kazası
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İstanbul Silivri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoparka düşen araçta hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otoparka düştü.

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, Saral 107 Sitesi önünde öğle saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan telefon kutusuna çarptı. Daha sonra otoparka düştü.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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