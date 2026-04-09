Silivri'de 4 katlı binada metan gazı patlaması: Bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bir apartmanda metan gazı sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Yaralı olmadan, apartmanın dördüncü katında ve girişte hasar meydana geldi. Apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul Silivri'de 4 katlı bir apartmanda metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki 4 katlı bir apartmanda, metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede herhangi bir can kaydı veya yaralı olmazken, apartmanın dördüncü katındaki banyo ve tuvalet, apartman girişindeki iş yerinde de borular ve havalandırmalar zarar gördü. Muhtemel tehlikeye karşı apartman sakinleri bu gece tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Hayat çok acımasız: Bastonla yürürken görüntülenen usta oyuncunun hali yürek burktu

Hayat çok acımasız: Kim olduğunu öğrenince içiniz burkulacak
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü