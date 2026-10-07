İstanbul Silivri'de güneş gözlüğünü unutan, alan şahsa şikayetçi olmayacağını söyledi

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İstanbul Silivri'de bir kişi, döviz bürosundaki işlemi sırasında unuttuğu güneş gözlüğünü alan şahsa seslendi. Ürünün pahalı olduğunu belirten kişi, gözlüğü döviz bürosuna teslim etmesi halinde şahıstan şikayetçi olmayacağını söyledi. Şahsın unutulan gözlüğü kafasının üzerine takarak oradan ayrıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Silivri'de para bozdurmak için bir döviz bürosuna gelen Metin Amuca, işlem sırasında gözlüğünü bankoya bıraktı. İşleminin tamamlayan Amuca, gözlüğünü unutarak oradan ayrıldı. Amuca'dan sonra gelen bir kişi de boynundaki gözlüğünü çıkararak tezgaha koydu. Döviz bürosundaki işlemini tamamlayan şahıs, ardından unutulan güneş gözlüğünü kafasına taktı, kendi gözlüğünü de sararak cebine koyup oradan uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözlüğünün geri getirilmesini istedi

Gözlüğünün pahalı olduğunu belirten Amuca, kişinin gözlüğü yanlışlıkla almış olabileceğini ifade etti. Gözlüğün döviz bürosuna teslim edilmesini isteyen Amuca, geri getirilmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı