İstanbul Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında saat 17.52'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Silivri, Büyükçekmece ve çevre ilçelerde hissedildi.
İstanbul Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul'da Silivri açıklarında saat 17.52'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Silivri, Büyükçekmece ve çevre ilçelerde hissedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa