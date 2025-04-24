6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Rahatlatan açıklama geldi! İşte 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum
Almanya'dan 'Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği' iddiasına yalanlama

Türkiye'ye "Eurofighter" satılmayacak mı? Almanya son noktayı koydu
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 17.52'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Silivri, Büyükçekmece ve çevre ilçelerde hissedildi.

İstanbul Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 17.52'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Silivri, Büyükçekmece ve çevre ilçelerde hissedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.