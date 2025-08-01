İstanbul Şile'de Suç Örgütüne Operasyon: 19 Gözaltı

İstanbul Şile'de Suç Örgütüne Operasyon: 19 Gözaltı
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İstanbul Şile'de düzenlenen operasyonla 13 farklı suç eylemine karışan 19 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyet, operasyon sırasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Şile'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen 19 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile ilçesi ve çevresinde, İ.K. liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, nitelikli yağma, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, konut dokunulmazlığının ihlali, tefecilik, rüşvet ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 13 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen 19 şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 220 adet fişek, 2 kesici alet, 1 muşta, 20 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin geçtiğimiz Ocak ayında Şile'de gayrimenkul alım satımı yapan ve işletme sahibi olan A.K.'ya, 'bize borcun var' diyerek zorla sözleşme imzalattığı ortaya çıktı. Sözleşmeyi baskı altında korktuğu için imzaladığını söyleyen A.K., kendisinden 100 milyon TL istendiğini belirtti. Şüpheli şahısların A.K.'nın, villasının bahçesine ve evine zorla girmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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