İstanbul servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da Ümraniye TEM bağlantı yolunda bir servis midibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar sonrası ekipler kaza bölgesine giderken; polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.
KAZA BÖLGESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Öte yandan kaza bölgesinden de ilk görüntüler geldi. Görüntülerde, ekiplerin yaralılar yaptığı ilk müdahale kameralara yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa