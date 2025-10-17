İstanbul Sarıyer'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Sarıyer Maden Mahallesi'nde bir tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrilerek yan yattı. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen 67 EK 377 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan devrilmiş, sürücü vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkarılmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tır sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Kaza anı kamerada
Meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen tırın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildiği görülüyor.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL