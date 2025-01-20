İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul- Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
ASILSIZ ÇIKTI
Polis ekipleri uçakta yaptığı inceleme sonucunda ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa