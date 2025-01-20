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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul- Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

ASILSIZ ÇIKTI

Polis ekipleri uçakta yaptığı inceleme sonucunda ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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