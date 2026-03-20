Pendik'te ticari taksi su kanalına uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

Pendik'te sabah saatlerinde bir ticari taksinin su kanalına savrulması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde Ankara istikametinde seyir halindeki bir ticari taksinin kontrolden çıkarak su kanalına savrulması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy mevkiinde, sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 TDE 80 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına savruldu. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde araçtaki 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, incelemelerin ardından Adli tıp morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe

Savaşta üstünlük el değiştirdi! Bir günde iki ağır darbe
Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi

Fener'den giden Messi oluyor! Bu harika golle takımına turu getirdi
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi

Fener'den giden Messi oluyor! Bu harika golle takımına turu getirdi
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu