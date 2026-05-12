İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı

İstanbul merkezli 35 ilde siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Siber polisi tarafından İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüpheli yakalandı. Yapay zeka destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine ise erişim engeli kararı alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı