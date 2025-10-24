Haberler

İstanbul Merkezli Yasa Dışı Bahis Çetesi Operasyonu: 45 Gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 'Yolyemezler' çetesi üyesi 45 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin 1,5 milyar liralık yasa dışı bahis hacmine sahip olduğu belirlendi.

İstanbul merkezli 4 ilde 'Yolyemezler' çetesine düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis yaptıkları belirlenen çetenin 1,5 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütlü bir biçimde birbirleriyle bağlantılı hareket ederek, suç görüşmeleri yaptıkları, bahis sitelerine entegre halde panel sistemi kurdukları, dış finans evi olarak tabir edilen evlerde yasa dışı bahis yaptıkları ve aralarında yapılan finansal işlemlerin analizi sonucunda 1,5 milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları tespit edilen 'Yolyemezler' çetesine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, şüphelilerin, 3'üncü şahıslar adına açılan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen paraları aktardığı ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

4 ilde düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin yasa dışı bahis kapsamında para transferlerinin tespiti, bu hususta suç içerikli görüşmeleri ve hesap hareketleri, ayrıca şüphelilerin suçta kullandıkları değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi. İstanbul merkezli Antalya, Bayburt ve Samsun'da düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı öğrenildi. Aramalarda 33 adet telefon, 30 adet sim kart, 1 adet SSD, 3 adet hard disk, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
