İstanbul merkezli 5 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele polisinin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele polisi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda tefecilere yönelik operasyon başlatmış, örgütlü şekilde "tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 9 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Mali Şubeye götürülmüştü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
