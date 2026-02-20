İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen operasyonla birlikte 9 ilde toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, yasal bahis sitelerinde rakip lehine oynanan bahislerle ilgili gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 31 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon, ülkede faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı