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İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

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İstanbul merkezli 8 ilde, "Çapkanlar" ve "Yalçın" olarak bilinen yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik düzenlenen operasyonda 58 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde, "Çapkanlar" ve "Yalçın" olarak bilinen yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik düzenlenen operasyonda 58 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, "Çapkanlar" ve "Yalçın" olarak bilinen organizasyonların yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve yöneticileri ile panel temin eden ve ofislerde çalışan kişilerin de aralarında bulunduğu 58 şüphelinin suç örgütü üyesi olduğu değerlendirildi.

64 adres ve ofiste arama yapıldı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 64 ikamet adresi ve ofiste arama gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Panellerde yasa dışı bahis sitelerine erişim tespit edildi

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde, "Mtpay" ve "Jbfinans" isimli yasa dışı bahis sitelerine entegre edilmiş panellere erişim sağlandığının tespit edildiği bildirildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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