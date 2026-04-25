İstanbul merkezil 4 ilde fuhuş şebekesine operasyon: 14 şüpheli yakalandı, 52 kadın kurtarıldı

Fuhuşla mücadele kapsamında 4 ilde ve İstanbul'da 3 ilçede yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, 52 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin, fuhuş aracılığıyla yaklaşık 15 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, aralarında yabancılulukların da bulunduğu kadınları fuhşa zorlayan şahısların, elde ettikleri gelirleri farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden akladıkları belirlendi. Şüphelilerin son 1 yıllık işlem hareketlerinde yaklaşık 15 milyon TL'lik para trafiği olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve mağdur kadınların kurtarılması amacıyla Büyükçekmece, Silivri, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçeleri ile birlikte Samsun, Diyarbakır ve Ankara'da toplam 14 adrese 17 Nisan'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 1'i İran, 1'i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 52 kadın kurtarıldı. Ayrıca 3 şüphelinin de ifadesi alındı.

Operasyonlarda dijital materyal, döviz ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 980 dolar, 105 euro, 43 gram altın, 5 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu öğütücü aparat ve notların bulunduğu ajanda ele geçirildi. Şüpheliler İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, kurtarılan yabancı uyruklu 2 kadın ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - İSTANBUL

