İstanbul KYK Yurtlarında Taciz İddialarına Soruşturma

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, suç delillerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan, tespiti yapılan şüphelilere yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı talimatı verildi. - İSTANBUL

