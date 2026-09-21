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İstanbul Küçükçekmece'de yıkımda iş makinesine moloz devrildi, operatör kurtuldu

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İstanbul Küçükçekmece'de yıkımda iş makinesine moloz devrildi, operatör kurtuldu
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İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan çok katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Üst katlardan kopan beton parçaları ve moloz yığınları iş makinesinin üzerine devrildi; operatör yara almadan kurtuldu, makinede büyük çapta maddi hasar oluştu.

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada kısmi çökme meydana geldi. Yıkım sırasında beton parçalarının üzerine düştüğü iş makinesinin operatörü, kıl payı yara almadan kurtuldu.

Olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan çok katlı bir binada çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme yaşandı. Yıkım işlemini gerçekleştiren iş makinesinin üzerine, binanın üst katlarından kopan beton parçaları ve moloz yığınları devrildi. Beton blokların altında kalan iş makinesinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan operatör şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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